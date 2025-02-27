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Три ТЭЦ построят россияне в Казахстане: кому будут принадлежать станции

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ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: Vithun Khamsong/Getty Images

Сегодня, 27 февраля, вице-министр энергетики Сунгат Есимханов рассказал, кому будут принадлежать построенные россиянами ТЭЦ, передает корреспондент NUR.KZ.

Сунгат Есимханов отметил, что есть межправительственное соглашение с Российской Федерацией.

"Заказчиком является с казахстанской стороны "Самрук-Энерго". Говорить о том, что они (ТЭЦ - прим. ред.) кому-то другому будут принадлежать - абсолютно нет оснований. Российская сторона является только генеральным подрядчиком и обеспечивает льготное финансирование. А вопрос передачи другому собственнику не стоит", - заявил вице-министр.

Кокшетаускую ТЭЦ, по его словам, планируется сдать в 2028 году. Также идет подготовительная работа по строительству Семейской и Усть-Каменогорской ТЭЦ.

Напомним, в 2023 году вице-премьер Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране. Позже вице-премьер по инфраструктурному направлению Роман Скляр сообщил, что речь идет о строительстве ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

В декабре 2023 года мы писали, что в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Санкт-Петербург были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Тогда сообщалось, что ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030 планируют сдать в эксплуатацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске.

Также стало известно, что Казахстан может взять кредит на строительство ТЭЦ у России. Сообщалось, что российская сторона рассмотрит возможность выдачи льготного займа на проведение работ.

В мае прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется летом 2024 года. По поводу ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске он сообщил, что идет активный процесс разработки расширенного технико-экономического обоснования.

Добавим, также сегодня вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах сената рассказал, почему Казахстан покупает у России электроэнергию и во сколько она обходится республике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2224190-tri-tec-postroyat-rossiyane-v-kazahstane-komu-budut-prinadlezhat-stancii/