Тело пропавшей девочки нашли в Кульсары: задержан 36-летний подозреваемый

Накануне днем в Кульсары потерялась девочка 2018 года рождения. Ночью ее тело нашли в местном канале, задержан подозреваемый в убийстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Атырауской области.

По данным полиции, 5 июня около 12:00 в городе Кульсары из дома ушла несовершеннолетняя 2018 года рождения и не вернулась. В 21:28 ее родители обратились в полицию.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий около 02:19 ночи 6 июня тело ребенка было обнаружено без признаков жизни в Курсайском канале.

По подозрению в убийстве незамедлительно задержан 36-летний житель города Кульсары. Он водворен в ИВС, судом санкционирован арест", - отмечается в сообщении в Instagram-аккаунте.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.

"Полиция подчеркивает: за подобные преступления предусмотрено самое строгое наказание. Ход расследования находится на особом контроле начальника Департамента полиции", - заверили в ведомстве.

В мае сообщалось, что в Акмолинской области 10 мая нашли мертвым пропавшим шестилетнего ребенка - его искали с 30 апреля.

17 марта прошлого года в полицию Енбекшиказахского района обратилась 40-летняя жительница села Куш, сообщившая об исчезновении своей трехлетней дочери, которая якобы ушла из дома и не вернулась.

В первые дни поисков Айи-Софии участвовали около 300 человек. Для обследования местности планировалось понизить уровень воды в озере на несколько метров.

22 июля 2024 года девочку обнаружили мертвой. Еще, когда шли поиски, сообщалось, что малышку могли убить. Правоохранители задержали подозреваемых, но не раскрывали, кого именно.

Позже стало известно, что мать трехлетней девочки и ее сожитель задержаны по подозрению в убийстве ребенка, их поместили под стражу.