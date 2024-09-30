Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Смерть 3-летней девочки в Алматинской области: появились новые подробности

Опубликовано:

Девочка одна на дороге
Девочка идет по дороге. Иллюстративное фото: Eucalyptys / Getty Images

Мать трехлетней девочки и ее сожитель задержаны по подозрению в убийстве ребенка, их поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств.

"В отношении подозреваемых избрана мера пресечения "содержание под стражей". По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение", — рассказали в ведомстве.

Напомним, 17 марта в полицию Енбекшиказахского района обратилась 40-летняя жительница села Куш, сообщившая об исчезновении своей трехлетней дочери, которая якобы ушла из дома и не вернулась.

В первые дни поисков Айи-Софии участвовали около 300 человек. Для обследования местности планировалось понизить уровень воды в озере на несколько метров.

22 июля 2024 года девочку обнаружили мертвой. Еще, когда шли поиски, сообщалось, что малышку могли убить. Правоохранители задержали подозреваемых, но не раскрывали, кого именно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2167705-smert-3-letney-devochki-v-almatinskoy-oblasti-poyavilis-novye-podrobnosti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie