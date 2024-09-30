Смерть 3-летней девочки в Алматинской области: появились новые подробности

Мать трехлетней девочки и ее сожитель задержаны по подозрению в убийстве ребенка, их поместили под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств.

"В отношении подозреваемых избрана мера пресечения "содержание под стражей". По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение", — рассказали в ведомстве.

Напомним, 17 марта в полицию Енбекшиказахского района обратилась 40-летняя жительница села Куш, сообщившая об исчезновении своей трехлетней дочери, которая якобы ушла из дома и не вернулась.

В первые дни поисков Айи-Софии участвовали около 300 человек. Для обследования местности планировалось понизить уровень воды в озере на несколько метров.

22 июля 2024 года девочку обнаружили мертвой. Еще, когда шли поиски, сообщалось, что малышку могли убить. Правоохранители задержали подозреваемых, но не раскрывали, кого именно.