Трехлетнюю девочку, пропавшую больше месяца назад в Алматинской области, могли убить

В Алматинской области до сих пор не удалось найти трехлетнюю Айю-Софию, которая пропала еще 17 марта. В полиции сообщили, что задержали подозреваемых в убийстве ребенка, передает сайт телеканала КТК.

Трехлетняя Айя-София пропала в селе Куш Алматинской области. Больше месяца назад девочка вышла из дома и больше ее никто не видел. Тщательное обследование местности не дало никаких результатов.

Отмечается, что село расположено на территории охраняемой зоны, потому что неподалеку находится охотничье хозяйство, и без официального разрешения въезд сюда запрещен. В населенном пункте проживают всего 223 человека. Соседи рассказывают, что мать ребенка – женщина сорока лет – часто заходила в магазин за продуктами. Как утверждают сельчане, криков и скандалов они не слышали. Девочка всегда была опрятно одета.

"Пару раз заходила за продуктами: окорочка, картошку. Нормально относилась, нежно разговаривала. Она сама по себе тихо разговаривает. Девочка такая – некапризная. Кто-то говорит, что утопили ее, что она сама убила и утопила", – пересказала слухи одна из местных жителей.

По данным телеканала, село Куш и окрестности карасайского охотничьего хозяйства обследовали больше 250 человек. В поисковой операции задействовали 25 собак и 10 конных групп. Искали ребенка и с воздуха – с помощью вертолета и четырех дронов с тепловизорами. Даже спустили воду из озера рядом с местом исчезновения, но ребенка и там не нашли.

Местные жители рассказывают, что некоторое время мать жевочки арендовала контейнер, где они с дочкой и ночевали. А в доме по соседству жила ее подруга вместе с семьей. Позже, как утверждают сельчане, женщина устроилась на работу на территории охотничьего хозяйства и переехала с ребенком туда. Именно там девочка и пропала.

В полиции считают, что малышку могли убить. Правоохранители задержали предполагаемых преступников. Но не раскрывают, кто именно оказался под подозрением.

"По факту пропажи несовершеннолетней Молгачевой Айи-Софии Арсеновны проводится досудебное расследование, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99, части 3 УК – "Убийство малолетнего лица". Подозреваемые лица в совершении данного преступления водворены и содержатся под стражей. В силу положений статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация разглашению не подлежит", – сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

Поиски ребенка не прекращаются до сих пор. Полицейские работают на охраняемой территории охотничьего хозяйства, куда въезд запрещен для всех.

Источник: КТК

Напомним, пропала Айя-София днем 17 марта. Малышка самостоятельно вышла из дома – и больше ее никто не видел. Мать ребенка в тот же день сообщила о пропаже. Искать девочку сразу пошли полицейские, спасатели, волонтеры, сельчане и даже военные.

Позже стало известно, что в селе Куш для поисков собираются на несколько метров спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки. К поискам также подключили водолазов.