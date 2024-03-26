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Эзотерика

Девочка пропала 10 дней назад в Алматинской области: появились новые подробности о поисках

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Девочка пропала в Алматинской области
Пропавшая девочка. Фото: ДП Алматинской области

В Алматинской области с 17 марта около 300 человек ищет 3-летнюю Айю-Софию. Для поисков ребенка планируется спустить воду из озера на несколько метров, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщают корреспонденты телеканала, в селе Куш собираются на несколько метров спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки. Однако это займет еще неделю.

На данный момент к поискам подключились опытные водолазы.

Отмечается, что пропала Айя-София днем 17 марта. Малышка самостоятельно вышла из дома – и больше ее никто не видел. Мать ребенка в тот же день сообщила о пропаже. Искать девочку сразу пошли полицейские, спасатели, волонтеры, сельчане и даже военные.

Сейчас площадь поисков существенно расширили. Прочесывают теперь все прилегающие территории поселка и крестьянские хозяйства соседних сельских округов. Ищут Айю-Софию с воздуха на вертолете, подключили и четыре беспилотника.

В розыске задействовано 25 собак и 10 конных групп.

"Девочка по сей день не нашлась. Воинское формирование МЧС Енбекшиказахского района продолжает вести поиск девочки в том же составе – в количестве около 300 человек. Поисковая работа будет продолжаться, пока девочка не найдется", – заявила аким Балтабайского сельского округа Сауле Алипова.

Источник: КТК

Напомним, сегодня сообщалось, что малышку ищут уже на протяжение 10 дней.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Родителям следует придерживаться ряда правил, касающихся детей:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с малышом беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073693-devochka-propala-10-dney-nazad-v-almatinskoy-oblasti-poyavilis-novye-podrobnosti-o-poiskah/

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