Девочка пропала 10 дней назад в Алматинской области: появились новые подробности о поисках

В Алматинской области с 17 марта около 300 человек ищет 3-летнюю Айю-Софию. Для поисков ребенка планируется спустить воду из озера на несколько метров, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщают корреспонденты телеканала, в селе Куш собираются на несколько метров спустить воду из озера, которое находится рядом с домом пропавшей девочки. Однако это займет еще неделю.

На данный момент к поискам подключились опытные водолазы.

Отмечается, что пропала Айя-София днем 17 марта. Малышка самостоятельно вышла из дома – и больше ее никто не видел. Мать ребенка в тот же день сообщила о пропаже. Искать девочку сразу пошли полицейские, спасатели, волонтеры, сельчане и даже военные.

Сейчас площадь поисков существенно расширили. Прочесывают теперь все прилегающие территории поселка и крестьянские хозяйства соседних сельских округов. Ищут Айю-Софию с воздуха на вертолете, подключили и четыре беспилотника.

В розыске задействовано 25 собак и 10 конных групп.

"Девочка по сей день не нашлась. Воинское формирование МЧС Енбекшиказахского района продолжает вести поиск девочки в том же составе – в количестве около 300 человек. Поисковая работа будет продолжаться, пока девочка не найдется", – заявила аким Балтабайского сельского округа Сауле Алипова.

Источник: КТК

Напомним, сегодня сообщалось, что малышку ищут уже на протяжение 10 дней.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Родителям следует придерживаться ряда правил, касающихся детей: