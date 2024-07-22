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Пропавшую в марте девочку нашли мертвой в Алматинской области

Опубликовано:

Девочка кормит голубей
Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Девочка, которую с 17 марта искали в Алматинской области, найдена мертвой, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram начальника Департамента полиции Алматинской области Бауржана Аленова.

"22 июля 2024 года в полицию Енбекшиказахского района поступило сообщение о нахождении костных останков человека. Останки изъяты для назначения генетической и судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, что трехлетняя Айя-София пропала 17 марта в селе Куш Енбекшиказахского района Алматинской области. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей", - написал Аленов.

Напомним, 17 марта в 21.30 в полицию Енбекшиказахского района обратилась 40-летняя жительница села Куш. Женщина рассказала, что около 16 часов того же дня ушла из дома и не вернулась ее трехлетняя дочь.

Также сообщалось, что около 300 человек в первые дни искали Айю-Софию. Для поисков ребенка планировалось спустить воду из озера на несколько метров.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Родителям следует придерживаться ряда правил, касающихся детей:

  • всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
  • установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
  • чаще фотографировать своих детей;
  • запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
  • выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
  • постоянно проводить с малышом беседы о соблюдении мер личной безопасности;
  • рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
  • если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138190-propavshuyu-v-marte-devochku-nashli-mertvoy-v-almatinskoy-oblasti/

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