Широкомасштабные поиски 3-летней девочки развернули в Алматинской области (видео)
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Возле села Куш ведутся широкомасштабные поиски 3-летней девочки, пропавшей днем 17 марта. В них задействованы около 300 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Енбекшиказахского района.
Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, в районе создана специальная поисковая группа, работают сотрудники нескольких ведомств: инспекторы СОБР, кинологи, сотрудники местной полиции и оперативного блока.
"В настоящее время с использованием специально обученных собак проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия", - сообщили в районном акимате.
К поискам пропавшего ребенка присоединились и местные жители.
"В общем количестве задействованы около 300 человек", - рассказали в акимате.
На видео, опубликованном ведомством, можно заметить, что поиски ребенка идут и с воздуха с помощью вертолета. Также на месте работают водолазы.
Напомним, 17 марта в 21.30 в полицию Енбекшиказахского района Алматинской области обратилась 40-летняя жительница села Куш. Женщина рассказала, что около 16 часов того же дня ушла из дома и не вернулась ее трехлетняя дочь. Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.
Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Родителям следует придерживаться ряда правил, касающихся детей:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет при нем в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить с малышом беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения его владельца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070672-shirokomasshtabnye-poiski-3-letney-devochki-razvernuli-v-almatinskoy-oblasti-video/