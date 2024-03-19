Широкомасштабные поиски 3-летней девочки развернули в Алматинской области (видео)

Возле села Куш ведутся широкомасштабные поиски 3-летней девочки, пропавшей днем 17 марта. В них задействованы около 300 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Енбекшиказахского района.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, в районе создана специальная поисковая группа, работают сотрудники нескольких ведомств: инспекторы СОБР, кинологи, сотрудники местной полиции и оперативного блока.

"В настоящее время с использованием специально обученных собак проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия", - сообщили в районном акимате.

К поискам пропавшего ребенка присоединились и местные жители.

"В общем количестве задействованы около 300 человек", - рассказали в акимате.

На видео, опубликованном ведомством, можно заметить, что поиски ребенка идут и с воздуха с помощью вертолета. Также на месте работают водолазы.

Напомним, 17 марта в 21.30 в полицию Енбекшиказахского района Алматинской области обратилась 40-летняя жительница села Куш. Женщина рассказала, что около 16 часов того же дня ушла из дома и не вернулась ее трехлетняя дочь. Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Там обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Родителям следует придерживаться ряда правил, касающихся детей: