Пропавшего мальчика нашли мертвым спустя 10 дней поисков в Акмолинской области
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В Акмолинской области 10 мая нашли мертвым пропавшим шестилетнего ребенка - его искали с 30 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.
Как рассказали в областном департаменте полиции, тело мальчика было обнаружено 10 мая в реке Нура в Коргалжынском районе.
В полиции напомнили, что, заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетнего поступило в отдел полиции 30 апреля.
"На протяжении более 10 дней пропавшего ребенка искали сотрудники полиции, ДЧС, волонтеры и неравнодушные граждане. Сразу же после поступления заявления было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2243688-propavshego-malchika-nashli-mertvym-spustya-10-dney-poiskov-v-akmolinskoy-oblasti/