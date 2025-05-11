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Пропавшего мальчика нашли мертвым спустя 10 дней поисков в Акмолинской области

Опубликовано:

Мальчик смотрит на море
Мальчик. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Акмолинской области 10 мая нашли мертвым пропавшим шестилетнего ребенка - его искали с 30 апреля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию региона.

Как рассказали в областном департаменте полиции, тело мальчика было обнаружено 10 мая в реке Нура в Коргалжынском районе.

В полиции напомнили, что, заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетнего поступило в отдел полиции 30 апреля.

"На протяжении более 10 дней пропавшего ребенка искали сотрудники полиции, ДЧС, волонтеры и неравнодушные граждане. Сразу же после поступления заявления было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2243688-propavshego-malchika-nashli-mertvym-spustya-10-dney-poiskov-v-akmolinskoy-oblasti/