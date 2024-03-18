3-летняя девочка пропала в Алматинской области
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Пропавшую 3-летнюю девочку ищут в Алматинской области. Малышка днем 17 марта ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации ДП Алматинской области, 17 марта в 21.30 в полицию Енбекшиказахского района обратилась 40-летняя жительница села Куш. Женщина рассказала, что около 16 часов того же дня ушла из дома и не вернулась ее трехлетняя дочь.
Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции.
"По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока.
В настоящее время с использованием специально обученных собак проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия", - поделились в ведомстве.
Рекомендации родителям
При пропаже человека, особенно несовершеннолетнего, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы.
Родителям рекомендуют:
- всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;
- установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;
- чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;
- запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;
- выучить с ребенком его имя и домашний адрес;
- постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;
- рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;
- если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2070174-3-letnyaya-devochka-propala-v-almatinskoy-oblasti/