3-летняя девочка пропала в Алматинской области

Пропавшую 3-летнюю девочку ищут в Алматинской области. Малышка днем 17 марта ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ДП Алматинской области, 17 марта в 21.30 в полицию Енбекшиказахского района обратилась 40-летняя жительница села Куш. Женщина рассказала, что около 16 часов того же дня ушла из дома и не вернулась ее трехлетняя дочь.

Данный факт незамедлительно был зарегистрирован в районной полиции.

"По отдельному указанию начальника ДП Алматинской области была создана специальная поисковая группа из числа инспекторов СОБР, кинологов, сотрудников ОМПС и оперативного блока.

В настоящее время с использованием специально обученных собак проводятся широкомасштабные поисковые мероприятия", - поделились в ведомстве.

Рекомендации родителям

При пропаже человека, особенно несовершеннолетнего, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы.

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