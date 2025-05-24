Школьник подозревается в убийстве одноклассника в Алматинской области

В Алматинской области убили подростка. Подозреваемый задержан, им является одноклассник потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации Департамента полиции Алматинской области, по факту убийства начато досудебное расследование.

"Полицейскими установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый – одноклассник потерпевшего", - сообщили в полиции.

Также сообщается, что законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, полицией внесено соответствующее представление в управление образования для принятия мер в рамках компетенции.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - пояснили в ДП региона.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство", то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Напомним, громким делом стало убийство 16-летнего Шерзата Болата. Подросток погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Также в марте в Сарыагашском районе Туркестанской области произошло зверское преступление. Там обнаружили тело 19-летнего парня со следами пыток и множеством ножевых ранений.

А в начале этого года стало известно, что в Костанае убили 16-летнего подростка. Обвинение в убийстве предъявили сожителю матери мальчика, который ранее был неоднократно судим

И в конце прошлого года сообщалось, что в Алматы в ходе ссоры убит 20-летний парень. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.