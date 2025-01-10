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Эзотерика

16-летнего подростка убили в Костанае

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Diy13 / Getty Images

В Костанае убили 16-летнего подростка. В департаменте полиции региона рассказали, что по факту начато досудебное расследование, а подозреваемый задержан, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ход расследования убийства находится на контроле у руководства департамента полиции и прокуратуры Костаная.

"Предварительно установлено, что задержанный в ходе внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения погибшему", - заявили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Ранее в Актобе 15-летнего подростка госпитализировали с ножевым ранением в ногу. Директор учебного заведения, где учится пострадавший, заверила: ранение десятиклассник получил во время игры с друзьями. Однако полиция возбудила дело по факту хулиганства.

А в одном из сел области Жетісу школьник выстрелил из охотничьего ружья в ногу сверстника. В пресс-службе управления образования области региона сообщили, что это был несчастный случай. Полиция начала следственные действия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210463-16-letnego-podrostka-ubili-v-kostanae/

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