20-летнего парня убили во время ссоры в Алматы

В Алматы в ходе ссоры убит 20-летний парень. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

"По факту убийства 20-летнего мужчины Управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож", - сообщили в полиции.

Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются.

В начале декабря сообщалось, что семейную пару убили в Алматы.

Также в Актюбинской области пенсионер зарезал младшего брата ножом после требований не пить водку. За убийство его приговорили к 8 годам лишения свободы.

Появилось в Сети и видео убийства мужчины во дворе дома в Павлодаре. В полиции сообщили, что подозреваемого в преступлении задержали и водворили в ИВС. Позже соседи рассказали подробности убийства. По словам местных жителей, причиной стал конфликт, случившийся в этом же месте двумя годами ранее.

А в Астане словесная ссора в одном из ночных клубов обернулась покушением на убийство. Потерпевший получил многочисленные ножевые ранения в жизненно важные органы, но благодаря своевременно оказанной медицинской помощи остался жив. Нападавшего осудили на 9 лет лишения свободы.