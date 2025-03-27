16-летнего подростка убили с особой жестокостью в Костанае: появились новые подробности

В Костанае обвинение в убийстве 16-летнего подростка предъявили сожителю матери мальчика, который ранее был неоднократно судим, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 28 февраля прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего в Костанае.

"Расследованием установлено, что 9 января 2025 года ранее неоднократно судимый житель Костаная, находясь в однокомнатной квартире в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил несовершеннолетнего сына своей сожительницы, после чего избил последнюю", - рассказали в ведомстве.

Деяния подозреваемого квалифицировали по п.3, 5, 14 ч.2 ст.99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии) и по ч.1 ст.108-1 УК РК (Причинение легкого вреда здоровью).

Уголовное дело направили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

Отметим, что по п.3, 5, 14 ч.2 ст.99 убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося для виновного в беспомощном состоянии, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в начале этого года стало известно, что в Костанае убили 16-летнего подростка. По информации полиции, задержанный в ходе внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения несовершеннолетнему.