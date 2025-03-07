19-летнего парня жестоко пытали и убили в Туркестанской области (видео)

В Сарыагашском районе Туркестанской области произошло зверское преступление. Там обнаружили тело 19-летнего парня со следами пыток и множеством ножевых ранений, передает Otyrar.kz.

По данным следствия, группа злоумышленников заманила 19-летнего парня в безлюдное место, где подвергла его жестоким пыткам.

По словам матери погибшего, трагедия случилась 20 февраля. Тело юноши нашли только спустя два дня. Его обнаружил местный пастух.

"Моего сына увезли в такую глушь, куда даже днем страшно идти. Ему нанесли 14 ножевых ранений, а затем ударили по голове чем-то тяжелым, похожим на лом. Кость была раздроблена. На земле остались следы. По ним и нашли моего ребенка", - поделилась мать погибшего Райхан Жамалова.

Как сообщает издание, среди подозреваемых - военнослужащий. Его уже задержали, а факт ареста подтвердили в Южном региональном военно-следственном управлении МВД РК.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Подозреваемый установлен и задержан в соответствии со статьями 128-131 УПК РК. Суд санкционировал его арест сроком на 2 месяца. Ведется досудебное расследование", - рассказали в ведомстве.

В соцсетях распространилась версия, что на имя погибшего был оформлен заем на сумму 280 тысяч тенге. Следователи проверяют эту информацию.

Семья погибшего требует справедливого наказания для всех причастных.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В феврале в Алматы на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора обнаружили расчлененное тело женщины. Подозреваемого в убийстве задержали и водворили в изолятор временного содержания.

В Павлодаре нашли тело ранее пропавшего без вести жителя города. Возбуждено дело по статье "Убийство". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к преступлению.