Алматинца задержали по подозрению в оформлении кредитов на людей без их ведома

В Алматы задержан 20-летний житель города, подозреваемый в оформлении более 25 онлайн-кредитов на чужие имена, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 20-летнего жителя Алматы, подозреваемого в серийном оформлении микрозаймов на имена посторонних лиц без их ведома.

По информации управления по противодействию киберпреступности, молодой человек признался в совершении более 25 подобных эпизодов.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление одной из пострадавших - жительницы Алматы.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции Алмалинского района для проведения следственных действий.

"Современные технологии предоставляют преступникам новые возможности, однако и полиция не отстает - мы активно совершенствуем методы противодействия. Подобные преступления не останутся безнаказанными", - отметил начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

В целях профилактики сотрудники полиции проводят разъяснительную работу о цифровой безопасности, защите персональных данных и по алгоритму действий при подозрении на мошенничество в сети.

Напомним, в феврале в Астане задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он предоставлял свои банковские данные мошенникам.

В декабре в Алматы был задержан 27-летний мужчина, который подозревается в обмане свыше 200 алматинцев - подозреваемый якобы оформлял автокредиты на посторонних.

Ранее мы писали, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге.

Напомним, ранее казахстанцев уже предупреждали о популярных видах мошенничества.

Полицейские также предупреждали о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.