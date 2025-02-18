Задержание предполагаемого дроппера показали в полиции Астаны

В Астане задержали 20-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он предоставлял свои банковские данные мошенникам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, 20-летнего астанчанина подозревают в том, что он передавал данные для доступа к счетам и реквизиты банковских карточек преступным группам.

Ранее в полицию обратился заявитель, которому поступил звонок с неизвестных абонентских номеров.

"Злоумышленники, представившись сотрудниками банка, сообщили ему, что на его счету были осуществлены кибер-атаки, и для того, чтобы их предотвратить, необходимо произвести транзакцию средств на безопасные счета, указанные мошенниками. Потерпевший, доверившись, перевел денежные средства в размере миллиона тенге. После перевода денег неизвестные перестали выходить на связь", - сказано в сообщении.

В итоге, полиции удалось установить личность и местонахождение предполагаемого владельца одного из счетов, на который был переведен похищенный миллион по указанию мошенника. Зарегистрировано уголовное дело, подозреваемый помещен в ИВС.

Добавим, что согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее в Астане полицейские сняли с рейса дропперов - граждан соседнего государства, которые подозреваются в мошенничестве на крупную сумму денег.

До этого пожилая жительница Карагандинской области поверила телефонному звонку от мошенника и передала неизвестному 550 тыс. тенге и 5 тыс. долларов США. Полицейские вернули пенсионерке ее сбережения.

В Кокшетау мошенники обманули двух пенсионерок, рассказав о ДТП, в которое якобы попали их родственники. Одна из потерпевших лишилась 15 млн тенге.