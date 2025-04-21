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Эзотерика

"Он жив и находится на операции": о состоянии Руслана Берденова рассказали однопартийцы

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Руслан Берденов
Руслан Берденов. Фото: facebook.com/ruslan.berdenov

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов, в которого сегодня стреляли, жив и находится на операции. Об этом сообщил его однопартиец Бейбит Алибеков в Telegram-канале, передает NUR.KZ.

"Друзья, коллеги. Руслан Берденов жив, находится на операции. В него стреляли три раза, две пули вошли, жизненно важные органы не задеты", - сообщил в Telegram-канале Бейбит Алибеков.

Сегодня вечером стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Он госпитализирован. Подозреваемый задержан.

Напомним, в феврале этого года Руслан Берденов назначен заместителем акима Шымкента. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. До назначения он трудился депутатом мажилиса парламента.

Позже депутаты на пленарном заседании мажилиса поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Руслана Берденова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237928-on-zhiv-i-nahoditsya-na-operacii-o-sostoyanii-ruslana-berdenova-rasskazali-odnopartiycy/