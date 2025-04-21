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Стрельба в замакима Шымкента: раскрыты новые детали

Опубликовано:

Руслан Берденов
Руслан Берденов. Видеодан кадр: Youtube/Cұрауы бар

Однопартиец заместителя акима Шымкента Бейбит Алибеков сообщил, что стрелявший в Руслана Берденова подозреваемый якобы являлся его подчиненным и был недавно уволен, передает NUR.KZ.

"Исходя из того, что удалось узнать - стрелявший являлся подчиненным Руслана (Берденова - прим.ред.), руководителем ТОО при акимате. Его недавно уволили", - озвучил детали Бейбит Алибеков в Telegram-канале.

Он сообщил, что у Руслана Берденова задето легкое и печень.

Сегодня вечером стало известно, что возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Он госпитализирован. Подозреваемый задержан.

Позже стало известно, что замакима Шымкента жив и находится на операции.

Мы также писали, что Бейбит Алибеков - однопартиец Руслана Берденова - озвучил возможную причину нападения на заместителя акима Шымкента.

Позже в полиции сообщили, что завели уголовное дело по данному факту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237949-strelba-v-zamakima-shymkenta-raskryty-novye-detali/