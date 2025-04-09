Убийство охранника ЖК в Алматы: суд приговорил виновного к 22 годам

Точку в деле об убийстве охранника ЖК в Алматы поставили в суде сегодня - убийца получил 22 года заключения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда.

В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы в рамках закрытого судебного заседания рассмотрено уголовное дело по обвинению в убийстве и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну потерпевшей.

В сентябре 2023 года подсудимый, узнав, что его подруга не хочет продолжения отношений, из мести отправил общим с ней знакомым имеющиеся у него фотографии и видеозаписи с ее участием.

А в марте 2024 года ночью он, находясь в алкогольном опьянении, устроил конфликт с потерпевшим который перерос в драку. Обменявшись ударами с потерпевшим, подсудимый на своем автомобиле направился к выезду из паркинга, где потерпевший закрыл ворота и шлагбаум, препятствуя последнему покинуть паркинг.

Подсудимый снес воротa, шлагбаум и стойку, сбил с ног стоящего за ним охранника. Не останавливаясь, наехал автомобилем на лежавшего на земле потерпевшего.

Затем, выйдя из машины, руками и ногами избил несколько раз лежащего охранника, после чего уехал на своем автомобиле.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Мужчина не признал вину в распространении сведений о частной жизни, составляющих личную тайну подруги, в смерти потерпевшего - признал частично, пояснив, что не хотел его смерти.

Он был признан виновным по двум эпизодам - путем частичного сложения наказаний окончательно 22 года лишения свободы.

Также в счет возмещения морального вреда по факту убийства взысканы 20 млн тенге, по факту нарушения неприкосновенности частной жизни - 4 млн тенге.

Убийство охранника ЖК

В конце марта 2024 года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать мужчину. Жестокое преступление попало на камеры видеонаблюдения и потрясло всю страну. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. После этого родственники убитого охранника рассказали о том, что требуют самого строгого наказания. Они рассказали, что после похорон родители предполагаемого убийцы попросили прощения у вдовы и предложили материальную помощь.

В сентябре 2024 года в прокуратуре Алматы сделали заявление касательно остановки расследования дела. Сообщалось, что подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Но в конце октября в ДП Алматы сообщили, что расследование дела возобновлено и снова назначены экспертизы.

В декабре того же года стало известно, что расследование резонансного убийства охранника ЖК в Алматы завершено и передано для ознакомления, а обвиняемый, согласно заключению экспертизы, здоров.

В январе 2025 года стало известно, что судебный процесс по делу об убийстве охранника в одном из жилых комплексов Алматы будет проходить в закрытом режиме.

В начале марта мы писали, что к завершению близится дело об убийстве охранника элитного ЖК в Алматы - гособвинитель запросил 24 года лишения свободы для подсудимого.