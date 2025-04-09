Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Убийство охранника ЖК в Алматы: суд приговорил виновного к 22 годам

Опубликовано:

Суд
Суд. Иллюстративное фото: pexels.com

Точку в деле об убийстве охранника ЖК в Алматы поставили в суде сегодня - убийца получил 22 года заключения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу горсуда.

В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы в рамках закрытого судебного заседания рассмотрено уголовное дело по обвинению в убийстве  и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну потерпевшей.

В сентябре 2023 года подсудимый, узнав, что его подруга не хочет продолжения отношений, из мести отправил общим с ней знакомым имеющиеся у него фотографии и видеозаписи с ее участием.

 А в марте 2024 года ночью он, находясь в алкогольном опьянении, устроил конфликт с потерпевшим который перерос в драку. Обменявшись ударами с потерпевшим, подсудимый на своем автомобиле направился к выезду из паркинга, где потерпевший закрыл ворота и шлагбаум, препятствуя последнему покинуть паркинг.

Подсудимый снес воротa, шлагбаум и стойку, сбил с ног стоящего за ним охранника. Не останавливаясь, наехал автомобилем на лежавшего на земле потерпевшего.

Затем, выйдя из машины, руками и ногами избил несколько раз лежащего охранника, после чего уехал на своем автомобиле.

От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Мужчина не признал вину в распространении сведений о частной жизни, составляющих личную тайну подруги, в смерти потерпевшего - признал частично, пояснив, что не хотел его смерти.

Он был признан виновным по двум эпизодам - путем частичного сложения наказаний окончательно 22 года лишения свободы.

Также в счет возмещения морального вреда по факту убийства взысканы 20 млн тенге, по факту нарушения неприкосновенности частной жизни - 4 млн тенге.

Убийство охранника ЖК

В конце марта 2024 года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать мужчину. Жестокое преступление попало на камеры видеонаблюдения и потрясло всю страну. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. После этого родственники убитого охранника рассказали о том, что требуют самого строгого наказания. Они рассказали, что после похорон родители предполагаемого убийцы попросили прощения у вдовы и предложили материальную помощь.

В сентябре 2024 года в прокуратуре Алматы сделали заявление касательно остановки расследования дела. Сообщалось, что подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Но в конце октября в ДП Алматы сообщили, что расследование дела возобновлено и снова назначены экспертизы.

В декабре того же года стало известно, что расследование резонансного убийства охранника ЖК в Алматы завершено и передано для ознакомления, а обвиняемый, согласно заключению экспертизы, здоров.

В январе 2025 года стало известно, что судебный процесс по делу об убийстве охранника в одном из жилых комплексов Алматы будет проходить в закрытом режиме.

В начале марта мы писали, что к завершению близится дело об убийстве охранника элитного ЖК в Алматы - гособвинитель запросил 24 года лишения свободы для подсудимого.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234475-ubiystvo-ohrannika-zhk-v-almaty-sud-prigovoril-vinovnogo-k-22-godam/