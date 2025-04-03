Секс-рабство 16-летней кызылординки: еще 9 человек получили сроки

Девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, получили сроки по громкому делу о вовлечении школьницы в занятие проституцией, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрели уголовное дело в отношении группы лиц, в том числе несовершеннолетних, по обвинению по ст.194 (Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере), 110 (Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего), 134 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) УК РК.

Данное дело рассмотрели в закрытом судебном заседании.

Вина подсудимых была доказана протоколами осмотра места происшествия, вещей и документов, видеозаписями, перепиской через WhatsApp, банковскими выписками с карточных счетов, результатами экспертиз, а также показаниями потерпевшей.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств несовершеннолетний возраст четырех подсудимых, а также чистосердечное раскаяние в содеянном двух других подсудимых.

Согласно обвинительному акту отягчающих обстоятельств суд не установил.

Приговором суда трое несовершеннолетних признаны виновными по трем уголовным статьям (п.1, 2 ч.3 ст.134, п.2 ч.3 ст.194 УК, п.1 ч.2 ст.110 УК). По совокупности уголовных правонарушений им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев каждому.

Четвертого несовершеннолетнего признали виновным только в вымогательстве (п.2 ч.2 ст.194 УК). Его приговорили к лишению свободы сроком на 4 года 8 месяцев.

Двое взрослых подсудимых были признаны виновными по ч.5 ст.28 - п.1, 2 ч.2 ст.194 УК. Им назначено лишение свободы сроком на 4 года 8 месяцев.

Троих других совершеннолетних посчитали виновными в вовлечении в проституцию и вымогательстве (п.1 ч.3 ст.134 УК, п.2 ч.2 ст.194 УК). По совокупности уголовных правонарушений каждого их них приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в начале августа в фонде "НеМолчиKZ" заявили, что 16-летнюю школьницу продавали ее одноклассники со своими родственниками, ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали.

На информацию отреагировали в Минпросвещения. Сообщалось, что специалисты областного центра психологической поддержки оказывают девочке необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь.

В МВД отметили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Областной суд санкционировал арест для несовершеннолетних.

Также в Кызылординской области наказали должностных лиц сферы образования после скандала. Был уволен директор школы и другие сотрудники учебного заведения.

Позже в МВД рассказали, что в данном деле фигурируют 13 человек. Возбуждены уголовные дела по ряду статей.

В ноябре прошлого года суд в Кызылорде вынес первый приговор 21-летнему мужчине. Его обвинили в том, что он вымогал у девочки крупную сумму денег, угрожая распространением порочащих сведений.

В декабре вынесли приговор еще одному фигуранту дела, обвиняемому в принуждении несовершеннолетней к занятию проституцией путем шантажа.

Также по этому делу осудили женщину за неоднократное сводничество с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией.