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16-летнюю кызылординку заставляли заниматься проституцией: вынесен еще один приговор

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Девочка-подросток
Девочка плачет. Иллюстративное фото: tuaindeed / Getty Images

В Кызылординской области вынесли приговор о вовлечении 16-летней школьницы в проституцию. Известно и о других уголовных делах, связанных с девочкой, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетней в проституцию (п.2 ч.3 ст.134 УК), а также хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием (п.4 ч.3 ст.190 УК) рассмотрели на закрытом судебном заседании в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

"Подсудимый, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, путем шантажа несколько раз принуждал ее к занятию проституцией", - установил суд.

Кроме того, по информации суда, неоднократно злоупотребляя доверием нескольких потерпевших, он совершил мошеннические действия, связанные с продажей земельных участков нескольким лицам одновременно и трудоустройством в местные исполнительные органы области.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. Потерпевшие согласились с позицией прокурора.

Сторона защиты просила оправдать подсудимого по обвинению о вовлечении несовершеннолетней в проституцию, а по факту мошенничества назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Вина подсудимого доказана заключением психолого-психиатрической экспертизы, показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами осмотра места происшествия и очной ставки", - отметили в суде

К смягчающим ответственность обстоятельствам суд отнес наличие у обвиняемого малолетних детей и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса. По совокупности правонарушений ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

"В настоящее время в производстве судов области находятся еще два дела по ч.2 ст.309 УК (Сводничество) и одно дело по ч.3 ст.299 УК (Склонение к потреблению наркотических, психотропных веществ), по которым потерпевшей признано указанное выше несовершеннолетнее лицо", - уточнили в суде.

Напомним, в начале августа в фонде "НеМолчиKZ" заявили, что "16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали".

На информацию отреагировали в Минпросвещения. Сообщалось, что специалисты областного центра психологической поддержки оказывают ей необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь.

В МВД отметили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Областной суд санкционировал арест для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией.

Также в Кызылординской области наказали должностных лиц сферы образования после скандала. Был уволен директор школы и другие сотрудники учебного заведения.

Позже в МВД рассказали, что в данном деле фигурируют 13 человек. Возбуждены уголовные дела по ряду статей.

В ноябре суд в Кызылорде вынес первый приговор 21-летнему мужчине. Его обвинили в том, что он вымогал у девочки крупную сумму денег, угрожая распространением порочащих сведений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200199-16-letnyuyu-kyzylordinku-zastavlyali-zanimatsya-prostituciey-vynesen-eshche-odin-prigovor/

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