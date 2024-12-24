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Сексуальное рабство 16-летней кызылординки: вынесен еще один приговор

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Плачущая девушка
Девушка плачет. Иллюстративное фото: deepart386 / Getty Images

В Кызылординской области вынесли еще один приговор по делу о вовлечении 16-летней школьницы в проституцию, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Кызылординской области, в суде №2 Кызылорды в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении Ж. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией (пп. 2), 3) ч. 2 ст. 309 УК РК).

"В суде установлено, что подсудимая, зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала ее к занятию проституцией.

Вина подсудимой доказана протоколами осмотра места происшествия и очной ставки, а также показаниями потерпевшей", - информирует суд.

Отмечается, что представитель потерпевшей простила подсудимую, срок и вид наказания оставила на усмотрение суда.

Уточняется, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств в обвинительном акте не указано.

С учетом п. 2) ч. 2 ст. 55 УК, согласно которому при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 2/3 от максимального срока, предусмотренного статьей УК, приговором суда подсудимая признана виновной по ст. 309 ч. 2 пп. 2), 3) УК и ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в начале августа в фонде "НеМолчиKZ" заявили, что "16-летнюю школьницу с февраля продавали в проституцию ее одноклассники со своими родственниками. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали".

На информацию отреагировали в Минпросвещения. Сообщалось, что специалисты областного центра психологической поддержки оказывают ей необходимую психологическую помощь, также предоставляется требуемая медицинская помощь.

В МВД отметили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

Областной суд санкционировал арест для несовершеннолетних, которых подозревают в том, что они заставляли 16-летнюю девушку заниматься проституцией.

Также в Кызылординской области наказали должностных лиц сферы образования после скандала. Был уволен директор школы и другие сотрудники учебного заведения.

Позже в МВД рассказали, что в данном деле фигурируют 13 человек. Возбуждены уголовные дела по ряду статей.

В ноябре суд в Кызылорде вынес первый приговор 21-летнему мужчине. Его обвинили в том, что он вымогал у девочки крупную сумму денег, угрожая распространением порочащих сведений.

В декабре вынесли приговор еще одному фигуранту дела, обвиняемому в принуждении несовершеннолетней к занятию проституции путем шантажа и совершении мошеннических действий, связанных с продажей земельных участков нескольким лицам одновременно и трудоустройством в местные исполнительные органы области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204352-seksualnoe-rabstvo-16-letney-kyzylordinki-vynesen-eshche-odin-prigovor/

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