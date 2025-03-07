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"Стала объектом агрессии": в службе безопасности аэропорта Алматы рассказали подробности инцидента

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Мужчина достает нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: sturti / Getty Images

В службе авиационной безопасности Алматы рассказали некоторые подробности происшествия, когда мужчина стал угрожать ножом сотруднице досмотра, передает корреспондент NUR.KZ.

"У нас и во всех правоохранительных органах существует алгоритм действий по данным ситуациям. Наши сотрудники обучены этим действиям. И сегодняшнее происшествие показало, что сотрудники действовали в соответствии со всеми нормативами и алгоритмами.

Задачей службы авиационной безопасности является не допустить в контролируемую зону и на борт воздушного судна такого рода пассажиров с оружием и запрещенными предметами, что сегодня фактически и произошло.

Та девушка, сотрудник службы безопасности, которая находилась на линии сверки документов, первой остановила и стала объектом агрессии этого гражданина", - говорит начальник административного подразделения службы авиационной безопасности Виктор Голубев.

По его словам, ситуацию удалось локализовать благодаря грамотным действиям сотрудников полиции и САБ. Голубев подчеркнул, что мужчина не смог пронести нож в контролируемую зону, а находился в общедоступной зоне, куда могут попасть все пассажиры и сопровождающие лица.

Что касается девушки, то она сейчас находится в полиции, где проводятся оперативно-следственные действия.

"Мы находимся в постоянной готовности к отражению этой агрессии", - добавил Голубев.

Сегодня в аэропорту Алматы мужчина схватил за волосы сотрудницу досмотра и стал угрожать ей ножом. Через несколько минут он был обезоружен.

Позднее появилось видео задержания нарушителя. Также появились кадры, на которых мужчина угрожает все взорвать и требует убрать оружие.

По факту полицейские завели уголовное дело, задержанного доставили в ИВС. Также стало известно, что нож был кухонным.

К слову, мужчину, который обезвредил нарушителя, Токаев поручил наградить.

Между тем, в полиции сообщили, что по данному факту дело завели по статье "Хулиганство с применением холодного оружия".

О том, как все произошло, рассказал и сам спаситель девушки - Муса Абдраим, который обезвредил мужчину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2226404-stala-obektom-agressii-v-sluzhbe-bezopasnosti-aeroporta-almaty-rasskazali-podrobnosti-incidenta/