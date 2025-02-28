Дело экс-начальника УП Талдыкоргана: жертву изнасилования лишили свободы на 6 лет

В области Жетісу жертве изнасилования со стороны экс-начальника УП Талдыкоргана, ее знакомому и секретарю суда вынесли приговор. Подробности дела о мошенничестве раскрыли в суде региона, передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба суда области Жетісу, уголовное дело в отношении трех лиц, обвиняемых в мошенничестве (п.2 ч.4 ст.190 УК), рассмотрели в Коксуском районном суде.

12 ноября 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева по факту изнасилования девушки.

"Его супруга и брат, установив, что потерпевшая и второй подсудимый близко знакомы, вели переговоры о возможности изменения показаний потерпевшей за денежное вознаграждение", - установил суд.

В частности, речь шла об изменении квалификации преступления с изнасилования на понуждение к половому сношению.

Суд установил, что подсудимый согласился на это предложение и получил от супруги Марата Куштыбаева часть обещанных средств - 3 млн тенге.

9 февраля 2024 года уголовное дело в отношении экс-начальника полиции поступило в Талдыкорганский горсуд для рассмотрения по существу.

Как установил суд, еще одна подсудимая, пользуясь своим служебным положением, войдя в доверие к супруге Марата Куштыбаева, ввела ее в заблуждение, и сообщила, что потерпевшая за изменение своих показаний требует 50 млн тенге, на что женщина согласилась. Позже она сообщила супруге Марата Куштыбаева о снижении требуемой суммы до 40 млн тенге.

По материалам суда, денежные средства госслужащая получила от супруги Марата Куштыбаева двумя траншами, но передала потерпевшей лишь половину, оставшиеся 20 млн тенге присвоила себе.

"В результате преступных действий трех подсудимых причинен материальный ущерб на сумму свыше 40 миллионов тенге", - установил суд.

Жертва изнасилования и ее знакомый вину не признали, просили суд их оправдать. Госслужащая просила переквалифицировать ее действия на статью 422 УК (Подкуп) и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшей, свидетелей и другими собранными по делу доказательствами", - отметили в суде.

Суд с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств признал троих подсудимых виновными по п.2 ч.4 ст.190 УК и назначил каждому из них наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В отношении одной из подсудимых как государственного служащего, уполномоченного на выполнение государственных функций, суд дополнительно назначил пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей в полном объеме и взыскал с жертвы изнасилования - 3 млн тенге, а также с нее и ее знакомого - солидарно 20 млн тенге. С госслужащей взыскали 20 млн тенге.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Дело экс-начальника УП Талдыкоргана

13 ноября 2023 года стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Марат Куштыбаев был водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось, что против него возбуждено дело по ч.2 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Расследование было взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября 2023 года в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

В период расследования резонансного дела начальник ДП области Жетісу Атыгай Арыстанов был освобожден от занимаемой должности. Лишились своих постов и другие руководители.

В конце февраля 2024 года по громкому делу начался суд, который проходил в закрытом режиме.

В марте того же года стало известно, что обвиняемому стало плохо во время заседания, его увезли на карете скорой помощи. Позже процесс возобновили.

В апреле Марату Куштыбаеву вынесли приговор. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Также подсудимого лишили специального звания "полковник полиции".

Позже суд рассмотрел апелляционную жалобу Марата Куштыбаева и оставил приговор в отношении осужденного без изменения.