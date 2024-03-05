Обвиняемого в изнасиловании экс-начальника полиции Талдыкоргана увезли из суда на "скорой"

Обвиняемого в изнасиловании экс-начальника управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева сегодня из зала суда увезли на "скорой", передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

Видео появилось в социальных сетях. Отмечается, что человеком, которого выносят на носилках, является Марат Куштыбаев.

"Пресс-служба суда области Жетісу подтверждает информацию о том, что подсудимого К. увезли на карате скорой помощи во время судебного заседания. На данный момент подсудимый находится в кардиологическом центре под наблюдением врачей. В связи с чем судебное заседания отложено", - прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в суде.

Дело экс-начальника УП Талдыкоргана

13 ноября прошлого года стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев.

Позже он был водворен в изолятор временного содержания. Сообщалось, что против него возбуждено дело по ч.2 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Расследование было взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

После этого случая начальник ДП области Жетісу Атыгай Арыстанов был освобожден от занимаемой должности. Лишились своих постов и другие руководители.

В конце февраля этого года по громкому делу начался суд, который будет проходить в закрытом режиме.

Добавим, что согласно ст.120 ч.2 п.5 УК РК изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей, наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.