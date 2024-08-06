Рассмотрена апелляция осужденного за изнасилование экс-начальника полиции Талдыкоргана

Рассмотрена апелляционная жалоба бывшего начальника управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева, осужденного за изнасилование на 11 лет лишения свободы, передает NUR.KZ.

"Приговор в отношении осужденного оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе суда области Жетісу.

Дело экс-начальника УП Талдыкоргана

13 ноября прошлого года стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Марат Куштыбаев был водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось, что против него возбуждено дело по ч.2 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Расследование было взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

В период расследования резонансного дела начальник ДП области Жетісу Атыгай Арыстанов был освобожден от занимаемой должности. Лишились своих постов и другие руководители.

В конце февраля этого года по громкому делу начался суд, который проходил в закрытом режиме.

В марте стало известно, что обвиняемому стало плохо во время заседания, его увезли на карете скорой помощи. Позже процесс возобновили.

Прокурор запросил для бывшего полицейского начальника 12 лет лишения свободы.

В апреле Марату Куштыбаеву вынесли приговор. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Также подсудимого лишили специального звания "полковник полиции".

В июле появилась информация, что осужденный подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции.