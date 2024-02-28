Начался суд над экс-начальником полиции Талдыкоргана, обвиняемом в изнасиловании

В Талдыкоргане начался судебный процесс над бывшим начальником городского управления полиции Маратом Куштыбаевым, обвиняемым в изнасиловании девушки, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

"В Талдыкорганском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении подозреваемого, который обвиняется по ст.120 ч.2 п.5 УК РК. Процесс будет проходить в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе областного суда.

Дело экс-начальника УП Талдыкоргана

13 ноября прошлого года стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. На тот момент на официальном сайте ДП области Жетісу указывалось, что городскую полицию возглавляет Марат Куштыбаев.

Позже он был водворен в изолятор временного содержания. Сообщалось, что против него возбуждено дело по ч.2 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Расследование было взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

После этого случая начальник ДП области Жетісу Атыгай Арыстанов был освобожден от занимаемой должности. Лишились своих постов и другие руководители.

Добавим, что согласно ст.120 ч.2 п.5 УК РК изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей, наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.