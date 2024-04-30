Экс-начальника полиции Талдыкоргана осудили за изнасилование

В Талдыкорганском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления полиции Марата Куштыбаева, обвиняемого в изнасиловании. Вынесен приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

По информации официального Telegram-канала судов области Жетісу, согласно предъявленному обвинению, 12 ноября 2023 года подсудимый, являясь начальником управления полиции Талдыкоргана, в своем служебном кабинете совершил изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, при выполнении служебных обязанностей.

Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Как отметили в суде, санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.

"Приговором суда К. признан виновным по п.5 ч.2 ст.120 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. В соответствии с ч.1 ст.49 УК он лишен специального звания "полковник полиции", - говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Дело экс-начальника УП Талдыкоргана

13 ноября прошлого года стало известно, что начальника УП Талдыкоргана задержали по подозрению в изнасиловании 27-летней девушки. Марат Куштыбаев был водворен в изолятор временного содержания.

Сообщалось, что против него возбуждено дело по ч.2 ст.120 УК РК "Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей". Расследование было взято на особый контроль МВД РК.

14 ноября в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

После этого случая начальник ДП области Жетісу Атыгай Арыстанов был освобожден от занимаемой должности. Лишились своих постов и другие руководители.

В конце февраля этого года по громкому делу начался суд, который проходил в закрытом режиме.

В марте стало известно, что обвиняемому стало плохо и его увезли из суда на "скорой". Позже процесс возобновили.

Прокурор запросил для бывшего полицейского начальника 12 лет лишения свободы.