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Нападение на ребенка в лифте в Астане: депутат озвучил новые подробности происшествия

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Складной нож в руке
Складной нож. Иллюстративное фото: Mohamed Gabr/Getty Images

Депутаты на тематическом заседании мажилиса прокомментировали случай нападения на ребенка в лифте. Пятилетний мальчик пострадал от действий подростка с особенностями, передает корреспондент NUR.KZ.

Тансауле Сериков отметил, что мать напавшего подростка одна воспитывает его.

"Она мать-одиночка, в качестве опекуна получает 60 тыс. тенге, пособие ребенка-инвалида второй группы - 80 тыс. тенге. Она закрыла ребенка дома и ушла на работу. Что было на уме ребенка? Подросток тщательно подготовился к нападению, нож обернул пакетом, оделся и ударил ребенка по лицу. Но мы ему ничего не можем сказать и матери тоже ничего не можем сказать. Все из-за нехватки денег", - сказал он.

Депутат Ринат Заитов считает, что виной всему является существующая информационная повестка.

"Почему возникла потребность в психологах? Потому что начало ухудшаться психологическое здоровье детей. Почему? Потому что рухнули все институты воспитания - институт семьи, отца, брата, друзей. И это на фоне информационного пространства.

Простой пример: вечером, придя с работы, хочешь посмотреть телевизор. Но там в 18:00 показывают фильм "Убийца" (2 часа 10 минут), далее - "Клуб убийц". Это один канал. Другой канал смотрим… а там в 19:30 - вечерние новости, в 20:00 - программа, где обсуждаем историю изнасилованных отцом детей, разводы, скандалы и так далее.

Как не будет нарушаться психология?" - задался вопросом депутат.

По его словам, родители не могут быть 24 часа с детьми, а телефон и телевизор всегда в доступе.

"Там и игры, там вся их жизнь. В лифте ребенок… он сделал то, что видел в играх - там не умирают. Он решил повторить просто", - считает депутат.

Напомним, 11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали.

Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

Депутат Ирина Смирнова, говоря об этом случае, заявила о необходимости реформировать психиатрическую службу в стране.

На прошлой неделе в УОЗ Астаны сообщили, что пострадавший мальчик сейчас получает необходимое лечение, его состояние оценивается как стабильное.

А подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, помещен в психиатрический стационар.

Сегодня вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал случай нападения подростка на ребенка в лифте в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222388-napadenie-na-rebenka-v-lifte-v-astane-deputat-ozvuchil-novye-podrobnosti-proisshestviya/