"Не подлежал изоляции": в Минздраве о напавшем на ребенка в лифте в Астане

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал случай нападения подростка на ребенка в лифте в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлыбаев отметил, что по данному факту ведется служебное расследование.

"Наши службы психического здоровья сейчас проводят экспертизу всех материалов, буквально неделя-две и у нас будут все материалы. Мы сможем дать исчерпывающую информацию.

Есть определенные требования, в том числе и к опекунам таких детей, которые имеют инвалидность по поводу психического здоровья, психических заболеваний, и эти требования подразумевают, что они должны обеспечить постоянное наблюдение. Эти дети должны быть под постоянным контролем", – сказал вице-министр.

По его словам, родители могут доверить эти функции опеки другим людям, которые специально подготовлены для этого.

"Они должны это обеспечить", – подчеркнул спикер.

Между тем, по его данным, со стороны тех, кто наблюдает и проводит лечение ,никаких нарушений нет.

"Назначенное лечение имело свой эффект. Неоднократно это подтверждалось в ходе госпитализации ребенка, подробную и достоверную информацию я дам, когда будет закончено служебное расследование.

Он (нападавший – прим. ред.) не подлежит изоляции. Если лечение эффективное, а мы доказывали, что лечение эффективное, неоднократно, он подлежит социализации, изоляции он не подлежал", – резюмировал вице-министр здравоохранения.

Нурлыбаев подчеркнул, что этот случай не должен стать поводом для стигматизации.

Напомним, 11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали.

Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

По этому поводу высказались в мажилисе. Депутат Ирина Смирнова заявила о необходимости реформировать психиатрическую службу в стране.

На прошлой неделе в УОЗ Астаны сообщили, что пострадавший мальчик сейчас получает необходимое лечение, его состояние оценивается как стабильное.

А подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, помещен в психиатрический стационар.