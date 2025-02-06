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Адвокат объяснил, почему Бишимбаев подавал в суд на администрацию колонии

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Куандык Бишимбаев в зале суда
Куандык Бишимбаев в зале суда. Фото: t.me/Jogargy_sot

Адвокат Куандыка Бишимбаева Ерлан Газыжанов объяснил, почему его подзащитный подавал в суд на администрацию колонии, где отбывает наказание, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня стало известно, что Бишимбаев подал в суд на администрацию учреждения УИС за то, что ему не дали поощрение. Ерлан Газымжанов объяснил, для чего необходимо поощрение и рассказал, за что осужденный мог его получить.

По мнению адвоката, руководство колонии предвзято относится к Бишимбаеву, и, по словам Газымжанова, это отношение отличается от отношения к другим заключенным.

"То есть, другие осужденные свободно получают поощрение, нигде не участвуя. Просто проходит три месяца, получают поощрение. Бишимбаев везде участвует. Играет в спортивных мероприятиях, принимает участие в шахматах - первое место занял на День Конституции.

На день столетия Рахимжана Кошкарбаева он выступает перед осужденными, рассказывает про жизнь Кошкарбаева, кто он был, чем он знаменит и так далее. По истечении трех месяцев пребывания его в колонии, положено дать оценку его поведению. Учреждение, несмотря на то, что он активно участвует в мероприятиях воспитательного характера, не предоставляет ему поощрения", - говорит защитник.

Газымжанов отмечает, что Бишимбаев обратился в суд, прося истребовать его личное дело и личные дела других осужденных, чтобы сравнить и доказать предвзятое отношение, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства об истребовании и сравнении личных дел. А также отказал в жалобе, сославшись на то, в декабре Бишимбаев совершил нарушение.

"Ночью он прошел в помещение, где у них принимают пищу. У него болел зуб, он принял лекарство, и чтобы запить, пошел набрать воды. Пока ждал, что лекарство подействует, он почитал там книгу. В это время его засняла видеокамера. Однако никаких мер к нему не принималось, никто ему замечаний не делал.

Просто после того, как Бишимбаев начал обжаловать бездействие колонии, руководство воспользовалось этой записью и провело с ним якобы профилактическую беседу. Как будто бы это является нарушением. Однако по сведениям Бишимбаева, всю ночь там свободно осужденные могут перемещаться, ходить в туалет, пить воду, смотреть телевизор", - говорит адвокат.

По его словам, так как меры взыскания не были приняты по отношению к Бишимбаеву, то ночной случай не может считаться нарушением. Ерлан Газымжанов заявляет, что он и его подзащитный будут обжаловать постановление суда в вышестоящей инстанции.

Он также объяснил, почему Бишимбаеву необходимы поощрения.

"По закону поощрение можно выдавать осужденным не чаще, чем один раз в три месяца. Соответственно, если бы ему после 18 октября дали бы поощрение, то он уже в январе, в феврале мог рассчитывать на второе поощрение. Собрав несколько поощрений, ему могли бы увеличить количество свиданий с родителями.

Потому что его родители в преклонном возрасте. Маме 72 года, отцу 78. К тому же отец болен. Он хотел бы с ними почаще видеться. Он сильно переживает и, естественно, старается вести себя хорошо, соблюдать порядок, старается заслужить эти поощрения для того, чтобы иметь возможность чаще видеть своих родителей", - заключил адвокат.

Дело Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Судебный процесс по делу проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. В процессе участвовали присяжные.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. 11 июня апелляционная жалоба поступила в суд Астаны.

26 июня 2024 года в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218509-advokat-obyasnil-pochemu-bishimbaev-podaval-v-sud-na-administraciyu-kolonii/