"Специально приехал в Кокшетау": астанчанина задержали в момент совершения преступления

В Кокшетау задержан 37-летний мужчина - он подозревается в закладке наркотиков. У подозреваемого найдены, предположительно, свертки с мефедроном, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, 37-летний мужчина специально приехал в Кокшетау из столицы, чтобы заниматься распространением синтетических наркотиков, но был задержан уже после первой "закладки".

Во время обыска оперативники нашли у подозреваемого 34 свертка с запрещенным веществом, предположительно "мефедроном". Точный вес и состав изъятого вещества определит судебно-химическая экспертиза.

Наркотики. Фото: Polisia.kz

"Задержанный проживает в городе Астана, ранее дважды судим за совершение имущественных преступлений. По показаниям наркокурьера, преступной деятельностью он начал заниматься около месяца назад и даже прошел специальное обучение: кураторы проводили так называемые "мастер-классы", рассказывали о том, как прятать наркотики, делать фотоотчеты и не привлекать внимание полиции", - отмечается в сообщении МВД.

Отмечается, что мужчина был задержан наркоборцами в момент совершения преступления. Кроме запрещенных веществ, полицейские изъяли переписки с куратором и фотографии.

По факту незаконного обращения с наркотическими средствами проводится досудебное расследование.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

На днях сообщалось, что десятки мешков с наркотиками нашли в машине у водителя на трассе в Казахстане.

Ранее сообщалось, что в Актау и Алматы ликвидированы каналы сбыта наркотиков, а в Алматинской области пресечена деятельность нарколаборатории.

Также в Актюбинской области в 2024 году выявлено 279 наркоправонарушений, в ходе операций изъято более 450 кг наркотиков, в том числе марихуана и синтетические вещества.

Сообщалось также о спецоперации, которую провели стражи порядка в Караганде - была ликвидирована крупная нарколаборатория для изготовления "синтетики".

Мы также писали, что в Алматинской области МВД совместно с КНБ и прокуратурой ликвидировали подпольную нарколабораторию по культивированию каннабиса в особо крупном размере.

А в южной столице полицейские ликвидировали лабораторию - синтетические наркотики "варили" в одном из частных домов Наурызбайского района.

Добавим, что в начале года Касым-Жомарт Токаев подписал закон - были внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств. В частности, ужесточается наказание за производство наркотиков.

При этом закон сохранил достаточно жесткие санкции для лиц, распространяющих наркотики в составе преступной группы, в организациях образования, несовершеннолетним лицам предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.