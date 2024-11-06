Под прикрытием рыбного хозяйства: незаконный бизнес обнаружили КНБ и МВД в Алматинской области (видео)

В Алматинской области МВД совместно с КНБ и прокуратурой ликвидировали подпольную нарколабораторию по культивированию каннабиса в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, преступная деятельность, которая велась под прикрытием рыбного фермерства, была развернута в селе Байкен Алматинской области.

В результате оперативно-следственных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1,5 тыс. кустов наркосодержащих растений.

Незаконная оранжерея площадью три гектара расположилась в подвальном помещении здания, где было размещено производство рыбы.

В ходе обысков также изъяли более 10 млн тенге, осветительные приборы, тепловые лампы, системы отопления и вентиляции, предметы для полива и другое оборудование, предназначенное для выращивания наркотиков.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержано 18 человек, в числе которых работники незаконного предприятия", - уточнили в МВД.

Устанавливается канал дальнейшей поставки наркопродукции.

Всего с начала года МВД ликвидировано 56 нарколабораторий, изъято и не допущено в оборот более 23 тонн различных наркотических средств.

Ранее в Алматы полиция провела спецоперацию по ликвидации нарколаборатории - ее обнаружили в арендуемом частном доме в Медеуском районе. Был задержан 35-летний житель Алматинской области.

Еще одну нарколабораторию обнаружили в Алматы, по данным МВД, в обычном частном доме "у мужчины предпенсионного возраста". Согласно заключению экспертизы, в этом жилище "варили" синтетический наркотик "мефедрон".