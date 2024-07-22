Нарколабораторию "накрыли" в частном доме в Алматы (видео)

В Алматы полицейские ликвидировали лабораторию - синтетические наркотики "варили" в одном из частных домов Наурызбайского района, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, нарколабораторию в Алматы ликвидировали в рамках республиканской операции "Карасора".

"Синтетические наркотики "варили" в одном из частных домов Наурызбайского района. В ходе обыска дома, в частности, в погребе придомовой пристройки обнаружены стеклянные тары с наслоением, прекурсоры, канистры с химикатами и отходами синтеза, весы, мешалка, камера для синтеза, емкости с жидкостью темно-желтого цвета, респираторные маски, комбинезон для химических работ и другой инвентарь", - говорится в сообщении.

Полицией установлено, что "лаборанту" помогали двое его знакомых, которые также были задержаны в разных частях города.

В начале лета Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте было обнаружено 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке может составлять около 140 млн тенге.

В мае в частном секторе Алматы была ликвидирована нарколаборатория. По подозрению в ее организации задержан 22-летний мужчина. Было изъято 4,1 кг мефедрона.

В начале года сообщалось, что крупнейшую в Казахстане нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы. В арендованном частном доме в Алматы с поличным был задержан 26-летний казахстанец.

В марте сообщалось о ликвидации нарколаборатории в Астане — она занималась производством синтетических наркотиков.

В конце апреля в Алматинской области задержан казахстанец, подозреваемый в создании подпольной нарколаборатории. Было изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте.

Еще одну нарколабораторию накрыли на дачах в Алматинской области. По факту незаконного изготовления наркотических средств начато досудебное расследование, а подозреваемый взят под стражу.