Нарколабораторию "накрыли" в частном доме в Алматы (видео)
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В Алматы полицейские ликвидировали лабораторию - синтетические наркотики "варили" в одном из частных домов Наурызбайского района, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает медиапортал МВД, нарколабораторию в Алматы ликвидировали в рамках республиканской операции "Карасора".
"Синтетические наркотики "варили" в одном из частных домов Наурызбайского района. В ходе обыска дома, в частности, в погребе придомовой пристройки обнаружены стеклянные тары с наслоением, прекурсоры, канистры с химикатами и отходами синтеза, весы, мешалка, камера для синтеза, емкости с жидкостью темно-желтого цвета, респираторные маски, комбинезон для химических работ и другой инвентарь", - говорится в сообщении.
Полицией установлено, что "лаборанту" помогали двое его знакомых, которые также были задержаны в разных частях города.
В начале лета Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. На месте было обнаружено 7 кг психотропного вещества "мефедрон" и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств. Стоимость обнаруженных наркотиков на "черном" рынке может составлять около 140 млн тенге.
В мае в частном секторе Алматы была ликвидирована нарколаборатория. По подозрению в ее организации задержан 22-летний мужчина. Было изъято 4,1 кг мефедрона.
В начале года сообщалось, что крупнейшую в Казахстане нарколабораторию обнаружили в частном доме в Алматы. В арендованном частном доме в Алматы с поличным был задержан 26-летний казахстанец.
В марте сообщалось о ликвидации нарколаборатории в Астане — она занималась производством синтетических наркотиков.
В конце апреля в Алматинской области задержан казахстанец, подозреваемый в создании подпольной нарколаборатории. Было изъято около 25 кг синтетических наркотиков, 1 тонна прекурсоров, лабораторное оборудование, а также крупная сумма денежных средств в иностранной валюте.
Еще одну нарколабораторию накрыли на дачах в Алматинской области. По факту незаконного изготовления наркотических средств начато досудебное расследование, а подозреваемый взят под стражу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138112-narkolaboratoriyu-nakryli-v-chastnom-dome-v-almaty-video/