Ужесточение наказания за производство наркотиков: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев подписал закон - вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президентом Республики Казахстан подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ", сообщает Акорда в Telegram-канале.

Отмечается, что закон направлен на исполнение поручений главы государства, данных на заседании Национального курултая 15 марта 2024 года, касающихся ужесточения ответственности за производство и организацию сбыта наркотиков, а также применения более мягких мер уголовного наказания к их закладчикам.

Законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Теперь за эти преступления виновным лицам может быть назначено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Наряду с этим, законом незначительно смягчены наказания для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств Закон предусмотрел лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества).

Такое смягчение наказания обусловлено тем, что, так называемые закладчики наркотиков, большинство из которых представляют подростки и молодежь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и зачастую использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях.

Однако неоднократное совершение преступления будет влечь суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

При этом закон сохранил достаточно жесткие санкции для лиц, распространяющих наркотики в составе преступной группы, в организациях образования, несовершеннолетним лицам предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Закон также ужесточил уголовную ответственность должностных лиц за распространение наркотиков. Если ранее за эти преступления им грозило лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, то теперь для них предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, законом приняты иные меры по повышению эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков и сильнодействующих веществ.

В этих целях установлена уголовная ответственность за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, преступной группой и в особо крупном размере.

Введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ, а также веществ, инструментов и оборудования, используемых для производства наркотиков, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ.

Установлена ответственность за нарушение правил обращения с аналогами наркотиков, психотропных веществ, а также с прекурсорами и сильнодействующими веществами.

В начале декабря мы писали, что депутаты сената на пленарном заседании палаты рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон, которым ужесточается ответственность за некоторые наркопреступления.

Также ранее в Казахстане предлагалось пожизненно лишать свободы за производство наркотиков. Такие поправки ранее рассмотрели депутаты мажилиса.

Отметим, 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, высказался о проблеме производства и употребления наркотиков в стране.

Тогда он предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям. Этот вопрос президент поднимал и на заседании коллегии МВД в январе этого года.

Токаев потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков.

"Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики", - отметил тогда Касым-Жомарт Токаев.