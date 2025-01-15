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Крупные каналы сбыта наркотиков ликвидировали в двух казахстанских городах (видео)

Опубликовано:

Наркотики
Наркотики. Фото: Polisia.kz

В Актау и Алматы ликвидированы каналы сбыта наркотиков, а в Алматинской области пресечена деятельность нарколаборатории, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, в январе сотрудниками УБОП департамента полиции Мангистауской области выявлен и ликвидирован канал сбыта наркотических средств.

Так, установлена поэтапная схема реализации марихуаны в городе Актау - до десятков килограмм. Обыски проводились в различных частях города, в квартирах и нежилых помещениях, а общий вес изъятых наркотиков составил более 200 кг.

Арестованы четверо жителей Актау и уроженец южного региона страны.

"Аналогичным методом проведена оперативная работа сотрудниками УБОП ДП Алматы. Задержан житель южной столицы, у которого по месту жительства изъят мефедрон и марихуана в особо крупном размере", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью Куандык Алпыс.

Кроме этого, стражами порядка в Алматинской области удалось пресечь деятельность нарколаборатории, где изъято свыше 600 литров и 100 кг различных прекурсоров, используемых в производстве синтетических наркотиков.

Таким образом, по данным МВД, не допущено изготовление и реализация более 100 кг синтетических наркотиков.

Ранее в Актюбинской области в 2024 году выявлено 279 наркоправонарушений, в ходе операций изъято более 450 кг наркотиков, в том числе марихуана и синтетические вещества.

Сообщалось также о спецоперации, которую провели стражи порядка в Караганде - была ликвидирована крупная нарколаборатория для изготовления "синтетики".

Мы также писали, что в Алматинской области МВД совместно с КНБ и прокуратурой ликвидировали подпольную нарколабораторию по культивированию каннабиса в особо крупном размере.

А в южной столице полицейские ликвидировали лабораторию - синтетические наркотики "варили" в одном из частных домов Наурызбайского района.

Добавим, что в начале года Касым-Жомарт Токаев подписал закон - вносятся изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств. В частности, ужесточается наказание за производство наркотиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211693-krupnye-kanaly-sbyta-narkotikov-likvidirovali-v-dvuh-kazahstanskih-gorodah-video/

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