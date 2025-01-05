Полиция показала кадры спецопераций в Актюбинской области

В Актюбинской области в 2024 году выявлено 279 наркоправонарушений, в ходе операций изъято более 450 кг наркотиков, в том числе марихуана и синтетические вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в прошлом году на территории Актюбинской области было выявлено 279 наркоправонарушений, из которых 136 - преступления, а 143 - уголовные проступки, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе оперативных мероприятий изъято более 450 кг наркотических веществ. Из этого объема наибольшую долю составила марихуана - более 320 кг. Также было изъято около восьми кг гашиша и более девяти кг синтетических наркотиков.

В начале 2024 года сотрудники управления по борьбе с наркотиками в ходе оперативных мероприятий в Актобе задержали мужчину из соседней области, у которого было изъято более 10 кг марихуаны. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, осенью была выявлена подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков, расположенная в гаражном кооперативе. Из лаборатории было изъято более трех кг мефедрона. Следствие по этому делу продолжается.

В ведомстве отметили, что активизировалась работа по выявлению каналов распространения наркотиков и психотропных веществ, включая блокировку интернет-сайтов и QR-кодов, через которые осуществлялся сбыт наркотических средств.

Благодаря использованию служебно-розыскных собак удалось изъять около 2,5 кг наркотиков.

Ранее спецоперацию провели стражи порядка в Караганде - была ликвидирована крупная нарколаборатория для изготовления "синтетики".

А в Актобе сотрудники полиции совместно с ДКНБ задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска было обнаружено более 119 граммов мефедрона.