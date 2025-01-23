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КНБ пресек канал поставок наркотиков из южных областей в Астану (фото)

Опубликовано:

Наркотики
Наркотики. Фото: КНБ РК

КНБ при координации Генеральной прокуратуры пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"При транспортировке наркотиков задержан "наркокурьер". В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны, а также 1 кг гашиша. Известно, что наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана", - отмечается в сообщении КНБ в Telegram-канале.

Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК. Подозреваемые находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Актау и Алматы ликвидированы каналы сбыта наркотиков, а в Алматинской области пресечена деятельность нарколаборатории.

Также в Актюбинской области в 2024 году выявлено 279 наркоправонарушений, в ходе операций изъято более 450 кг наркотиков, в том числе марихуана и синтетические вещества.

Сообщалось также о спецоперации, которую провели стражи порядка в Караганде - была ликвидирована крупная нарколаборатория для изготовления "синтетики".

Мы также писали, что в Алматинской области МВД совместно с КНБ и прокуратурой ликвидировали подпольную нарколабораторию по культивированию каннабиса в особо крупном размере.

А в южной столице полицейские ликвидировали лабораторию - синтетические наркотики "варили" в одном из частных домов Наурызбайского района.

Добавим, что в начале года Касым-Жомарт Токаев подписал закон - были внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств. В частности, ужесточается наказание за производство наркотиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214455-knb-presek-kanal-postavok-narkotikov-iz-yuzhnyh-oblastey-v-astanu/

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