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Около 500 тыс. доз "синтетики": крупную нарколабораторию ликвидировали в Казахстане

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Изъятые вещества
Изъятые вещества. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Спецоперацию провели стражи порядка в Караганде - была ликвидирована крупная нарколаборатория для изготовления "синтетики", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным полиции, в дачном массиве Караганды обнаружено шесть деревянных бочек с порошкообразным веществом белого цвета, являющимся прекурсором для производства наркотиков.

Также ими установлено, что указанные бочки были загружены в автомобиль BMW X5, за рулем которого находился 39-летний житель Караганды.

Автомобиль был задержан при попытке транспортировки груза в частный жилой дом.

Сообщается, что в ходе обыска дома изъято свыше 1 тонны прекурсоров и более 10 кг готового наркотического вещества альфа-PVP.

В частности, обнаружены: шесть деревянных бочек с прекурсорами, 35 стеклянных поддонов с жидкостью, предположительно содержащей психотропное вещество в процессе сушки, 33 канистры с неизвестной жидкостью, четыре мешка с порошкообразным веществом, пять противогазов с фильтрами, три вакуумных пакета с готовым наркотиком альфа-PVP общим весом около 3 кг, а также оборудование для производства наркотиков (миксеры, вакууматор, металлические детали вентиляции), весы, мобильные телефоны, системный блок и другие предметы, связанные с незаконной деятельностью.

Как отметили в МВД, благодаря их действиям на черный рынок не попали порядка 500 тысяч доз синтетических наркотиков.

Также было предотвращено вовлечение в преступную деятельность новых участников, включая возможных закладчиков из числа гражданского населения.

Тем временем фигурант уголовного дела водворен в ИВС. По изъятым веществам назначены экспертизы, проводится дальнейшее расследование.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области осуждена транснациональная преступная группа из граждан Украины и Молдовы, которые организовали нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау.

Также в Акмолинской области с поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств был задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Сотрудниками изъято порядка 7 кг психотропного вещества "мефедрон", свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики".

А недавно в одном из арендованных частных домов Жетысуского района города Алматы была организована нарколаборатория: на месте изъято 1,5 кг психотропного вещества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194844-okolo-500-tys-doz-sintetiki-krupnuyu-narkolaboratoriyu-likvidirovali-v-karagande/

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