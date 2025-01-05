Убийство охранника ЖК в Алматы: подозреваемый обвиняется в еще одном преступлении

В суд Алматы поступило дело в отношении казахстанца, который подозревается в убийстве охранника в одном из ЖК Алматы в марте прошлого года, передает NUR.KZ со ссылкой на суды мегаполиса.

Как сообщает пресс-служба судов Алматы, в СМУС поступило уголовное дело в отношении Т., преданного суду по двум статья - п.5, ч.2, ст.99 УК РК (убийство с особой жестокостью) и ч.5, ст.147 УК РК (распространение сведений о частной жизни лица без его согласия).

"По первому эпизоду подсудимый обвиняется в убийстве охранника одного из жилых комплексов Алматы, совершенном в марте 2024 года. Также следствие вменяет подсудимому распространение через социальные сети видеоматериалов порнографического характера в отношении своей знакомой А.", - отмечается в сообщении суда.

Судебное заседание пока не назначено.

Напомним, в конце марта этого года в одном из жилых комплексов Алматы водитель внедорожника несколько раз переехал человека. А после вышел из машины и принялся избивать мужчину.

Жестокое преступление попало на камеры видеонаблюдения и потрясло всю страну. От полученных травм 42-летний Нурбол Кайыпбаев скончался в больнице.

По факту убийства возбудили уголовное дело. 45-летний подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сообщалось, что предполагаемый убийца разведен и живет с пожилыми родителями. В тот трагический вечер охранник жилого комплекса не выпускал разъяренного мужчину со двора по просьбе родителей подозреваемого.

После этого родственники убитого охранника рассказали о том, что требуют самого строгого наказания. Они рассказали, что после похорон родители предполагаемого убийцы попросили прощения у вдовы и предложили материальную помощь.

В сентябре в прокуратуре Алматы сделали заявление касательно остановки расследования дела об убийстве охранника жилого комплекса в марте этого года. Сообщалось, что подозреваемый помещен в специальную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Но в конце октября в ДП Алматы сообщили, что расследование дела возобновлено и снова назначены экспертизы

В декабре стало известно, что расследование резонансного убийства охранника ЖК в Алматы завершено и передано для ознакомления, а обвиняемый, согласно заключению экспертизы, здоров.