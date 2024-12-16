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Бегающего с ножом мужчину сняли на видео в Талгаре

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: BrianAJackson / Getty Images

В Сети появилось видео того, как в Талгаре один мужчина бегал за другим с ножом. Случай прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Info_Talgar. На видео, снятом из автомобиля, запечатлены двое мужчин: один убегает, второй пытается его догонять - в руке виден предмет, похожий на нож. Нападающего мужчину пытается удержать женщина.

В публикации сообщается, что инцидент произошел сегодня в 03:55.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в полицию области.

"По данному факту сообщения в полицию не поступало. Тем не менее инцидент зарегистрирован в Талгарской районной полиции. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Напомним, недавно нападение с ножом на женщину в лифте попало на видео в Астане. На кадрах видно, как мужчина с предметом, похожим на нож, в руках зажимает в углу кабинки женщину. Свободной рукой мужчина периодически хватает потерпевшую за шею. В какой-то момент женщине удалось повернуться спиной к двери лифта и выйти из него, как только кабинка открылась. В полиции сообщили, что мужчина установлен и задержан.

До этого в Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя после просьбы не курить вейп в автомобиле. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Также напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября, своих постов лишились ряд чиновников, высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры.

В частности, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка. Также был освобожден руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев. Его место занял Нуржан Абдалимов.

Сегодня, 16 декабря, в Талгаре выбрали нового акима - по итогам голосования им стал Арыстанбек Абилхаирулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200847-begayushchego-s-nozhom-muzhchinu-snyali-na-video-v-talgare/

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