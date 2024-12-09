На таксиста напали с ножом после просьбы не курить вейп в авто в Костанайской области

В Костанайской области огласили приговор женщине за нападение с ножом на водителя после просьбы не курить вейп в автомобиле, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении казахстанки за умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п.5 ч.2 ст.108-1 УК) рассмотрели в суде района Беимбета Майлина Костанайской области.

Выяснилось, что подсудимая, находясь на трассе Костанай - Карабутак при въезде в поселок Тобол района Беимбета Майлина, с целью доехать в город Лисаковск, села в попутный автомобиль под управлением потерпевшего. На переднем пассажирском сиденье находился несовершеннолетний. Женщина в салоне автомобиля закурила электронную сигарету.

"Получив замечание от водителя о том, что в салоне его автомобиля не курят, находясь на заднем сиденье автомобиля, взяла из своего пакета кухонный нож и нанесла удар ножом ему в область шеи. Последний начал резкое торможение автомобиля, вследствие чего подсудимая продвинулась в переднюю часть салона автомашины и попыталась повторно нанести удар ножом", - установил суд.

В результате преступных действий согласно заключению судебно-медицинской экспертизы потерпевший получил телесные повреждения в виде колото-резаной раны левой половины шеи.

Прокурор просил суд приговорить женщину к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев с назначением принудительного лечения от алкоголизма.

Подсудимая вину признала в полном объеме. Потерпевший поддержал позицию государственного обвинителя по наказанию.

При назначении наказания суд признал чистосердечное раскаяние в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом личности подсудимой и всех обстоятельств дела суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на вес срок отбывания наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.5 ч.2 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Акмолинской области произошло нападение на женщину-таксиста, у которой забрали деньги и машину, а саму потерпевшую оставили ночью в поле. Личность подозреваемого в преступлении была установлена, а сам он задержан в Астане.