Нового акима выбрали в Талгаре

15 декабря состоялись выборы акима города Талгар. По итогам выборов акимом избран Арыстанбек Абилхаирұлы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Талгарского района.

Как сообщается на официальном сайте акимата Талгарского района, 15 декабря 2024 года состоялись выборы акима города Талгар Талгарского района.

В списки избирателей по городу Талгар включено 42 774 избирателей, из них проголосовали 12 875.

Установлены следующие итоги выборов акима города Талгар Талгарского района:

За Арыстанбека Абилхаирулы 9071 голосов избирателей;

За Жанибека Каденова подано 1875 голосов избирателей;

За Алибека Рамазанова подано 1140 голосов избирателей.

Число бюллетеней "Против всех" - 182.

По итогам выборов акимом города Талгар избран Арыстанбек Абилхаирулы 1983 года рождения, директор ТОО "Талғар тұрғын үй", житель города Талгар.

Добавим, ранее в акимате сообщали, что по городу было выдвинуто 9 кандидатов, однако двое из них не соответствовали всем требованиям, а четверо позже сняли свои кандидатуры.

Напомним, в Талгаре после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в ночь на 4 октября, своих постов лишились ряд чиновников, высокопоставленных сотрудников полиции и прокуратуры.

В частности, с должности сняли акима Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Матана Сагындыка. Также был освобожден руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев. Его место занял Нуржан Абдалимов.