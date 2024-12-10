Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нападение с ножом на женщину в лифте попало на видео в Астане

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Dmytro Skrypnykov / Getty Images

На женщину напали в лифте в Астане - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения. В пресс-службе полиции рассказали о случившемся, передает NUR.KZ.

Кадры опубликовали в Telegram-канале ZTB_Qazaqstan. Автор сообщил, что инцидент произошел в ЖК "Sport city".

На кадрах видно, как мужчина с предметом, похожим на нож, в руках зажимает в углу кабинки женщину. Свободной рукой мужчина периодически хватает потерпевшую за шею. В какой-то момент женщине удалось повернуться спиной к двери лифта и выйти из него, как только кабинка открылась.

В пресс-службе ДП корреспонденту NUR.KZ прокомментировали произошедшее.

"По факту угрозы возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции мужчина установлен и задержан. Проводится следствие", - сообщили в полиции.

Совсем недавно произошел похожий инцидент - жителя Астаны задержали после поездки с подростком в лифте. Мама пострадавшего заявила, что ее сыну в лифте угрожал пьяный мужчина. Полиция начала расследование.

А в ноябре нападение на девушку в подъезде в Алматы попало на видео. Он набросился на нее со спины, со всей силы повалил ее на землю и тащил по лестничной площадке до самой входной двери.

А в апреле этого года в Актау мужчина нанес несколько ударов женщине в лифте – произошедшее тоже попало на камеру видеонаблюдения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198480-napadenie-s-nozhom-na-zhenshchinu-v-lifte-popalo-na-kamery-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie