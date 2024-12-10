Нападение с ножом на женщину в лифте попало на видео в Астане
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
На женщину напали в лифте в Астане - произошедшее попало в объектив камеры наблюдения. В пресс-службе полиции рассказали о случившемся, передает NUR.KZ.
Кадры опубликовали в Telegram-канале ZTB_Qazaqstan. Автор сообщил, что инцидент произошел в ЖК "Sport city".
На кадрах видно, как мужчина с предметом, похожим на нож, в руках зажимает в углу кабинки женщину. Свободной рукой мужчина периодически хватает потерпевшую за шею. В какой-то момент женщине удалось повернуться спиной к двери лифта и выйти из него, как только кабинка открылась.
В пресс-службе ДП корреспонденту NUR.KZ прокомментировали произошедшее.
"По факту угрозы возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции мужчина установлен и задержан. Проводится следствие", - сообщили в полиции.
Совсем недавно произошел похожий инцидент - жителя Астаны задержали после поездки с подростком в лифте. Мама пострадавшего заявила, что ее сыну в лифте угрожал пьяный мужчина. Полиция начала расследование.
А в ноябре нападение на девушку в подъезде в Алматы попало на видео. Он набросился на нее со спины, со всей силы повалил ее на землю и тащил по лестничной площадке до самой входной двери.
А в апреле этого года в Актау мужчина нанес несколько ударов женщине в лифте – произошедшее тоже попало на камеру видеонаблюдения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198480-napadenie-s-nozhom-na-zhenshchinu-v-lifte-popalo-na-kamery-v-astane/