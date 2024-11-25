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"Это моя ответственность": случаи насилия над детьми прокомментировал аким Павлодарской области

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Ребенок в темноте
Ребенок. Иллюстративное фото: Giuda90 / Getty Images

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на брифинге СЦК заявил, что испытывает стресс от новостей о насилии в отношении детей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Последние случаи, которые были, особенно, произошедшие в октябре и ноябре - по ним именно такие решения совместно с правоохранительными органами будем готовить. Они наиболее сильно ударили по системе семейных ценностей, потому что мы тоже чувствуем это давление со стороны общественности, ваших коллег в регионе (журналистов - прим. авт.). Я, как отец четверых детей, когда я получаю каждую неделю такую новость, конечно же, я испытываю такой же стресс, как и многие другие, которые слышат это.

Особенно, когда ты получаешь информацию в деталях, как это все было и так далее. Поэтому мы будем с этим бороться. Здесь вы правы, здесь это невозможно только силами госорганов это делать. Здесь нужно участие каждого родителя. Самое главное здесь - проявление безразличия не должно быть. Куда смотрели соседи, родственники, одноклассники, подруги, бабушки, дедушки, которые должны были обратить внимание, что такое происходит", - заявил аким Асаин Байханов.

Глава Павлодарской области напомнил о вопиющем случае, когда насилие над несовершеннолетним происходило в квартире, где в соседней комнате находились родственники ребенка.

"Причем это было днем, не ночью, не поздней ночью. Мы сейчас все это будем конечно расшивать и находить причины, почему привело именно к такому, в чем была ошибка и в каком момент надо было вмешиваться в эту ситуацию.

Поэтому мы, как государственные служащие, я, как руководитель региона, не снимаю с себя ответственности, я полностью несу ответственность за все, что происходит в регионе, в том числе, если это происходит дома. Это в чистом виде моя ответственность, поэтому такими случаями, особенно касающимися детей, я занимаюсь лично сам", - добавил аким.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области рассказала о преступлении в отношении двух несовершеннолетних в одном из районов. Сауле Шакенева уточнила, что потерпевшим оказывается помощь в полном объеме, в том числе психологическая.

Позже в полиции сообщили, что задержанных подозревают в изнасиловании девочки и насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика.

Также стало известно, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. О преступлении рассказал школьный учитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе.

Кроме того, в августе этого года мы писали, что сельчанин оказался под следствием по подозрению в изнасиловании девочек 15 и 16 лет в Павлодарской области. По информации регионального уполномоченного по правам детей, мужчина был знакомым старшего брата одной из потерпевших.

Резонанс в стране вызвала и история 12-летней ученицы сельской школы, которая родила ребенка в Павлодаре. В Минпросвещения тогда высказались о ситуации. Там отметили, что преступление произошло в октябре 2023 года. Подозреваемый тоже несовершеннолетний, его направили в психиатрическую больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192049-eto-moya-otvetstvennost-sluchai-nasiliya-nad-detmi-prokommentiroval-akim-pavlodarskoy-oblasti/

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