Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отчима подозревают в изнасиловании падчерицы в Павлодарской области

Опубликовано:

Девочка-подросток сидит на лестнице
Девочка-подросток. Иллюстративное фото: pixelfit/Getty Images

В Сети появилась информация о том, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. Ее подтвердили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не разглашается", - пояснили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее в Павлодарской области сельчанин оказался под следствием по подозрению в изнасиловании девочек 15 и 16 лет. По информации регионального уполномоченного по правам детей, мужчина был знакомым старшего брата одной из потерпевших.

Также молодого павлодарца обвинили в изнасиловании падчерицы. Произошло это в 2022 году, когда ему был 21 год, а жертве 14 лет. Парень получил 17 лет лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2188298-otchima-podozrevayut-v-iznasilovanii-padchericy-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie