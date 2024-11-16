Отчима подозревают в изнасиловании падчерицы в Павлодарской области

В Сети появилась информация о том, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. Ее подтвердили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не разглашается", - пояснили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее в Павлодарской области сельчанин оказался под следствием по подозрению в изнасиловании девочек 15 и 16 лет. По информации регионального уполномоченного по правам детей, мужчина был знакомым старшего брата одной из потерпевших.

Также молодого павлодарца обвинили в изнасиловании падчерицы. Произошло это в 2022 году, когда ему был 21 год, а жертве 14 лет. Парень получил 17 лет лишения свободы.