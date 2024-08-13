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"Был вхож в семью": мужчину заподозрили в изнасиловании двух девочек в Павлодарской области

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Девочка закрывается рукой
Девочка. Иллюстративное фото: Carol Yepes/Getty Images

Сельчанин оказался под следствием по подозрению в изнасиловании девочек 15 и 16 лет в Павлодарской области. По информации регионального уполномоченного по правам детей, мужчина был знакомым старшего брата одной из потерпевших, передает корреспондент NUR.KZ.

Уполномоченная по правам детей Павлодарской области отметила, что встретилась с обеими пострадавшими. Изнасилование якобы совершил один и тот же человек, в отношении которого в начале августа открыли уголовное дело.

"Задержанный был вхож в семью. Близкий друг либо хороший знакомый старшего брата одной из девочек. Он ночевал в их доме, оставался в их доме. Это же деревня, там все друг друга знают.

Сначала он изнасиловал одну девочку, младшую, а потом старшую. Эти девочки не состоят в родстве, они сами себя называют родственниками. Просто старший брат старшей девочки является сожителем матери младшей девочки", - рассказала уполномоченная по правам детей Павлодарской области Сауле Шакенева.

Изнасилование было совершено в одном из районов Павлодарской области. Информацию о начале расследования уголовного дела подтвердили в полиции.

По данным ДП региона, подозреваемый задержан, на данный момент проводятся необходимые экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Павлодаре пожилой педофил изнасиловал двух девочек. При обыске в квартире нашли тетради с письмами к 11 и 12-летним школьницам, а также препараты для мужской потенции. Ювенальный суд начал рассматривать иск к нему о выплате морального вреда.

Также молодого павлодарца обвинили в изнасиловании падчерицы. Произошло это в 2022 году, когда ему был 21 год, а жертве 14 лет. Парень получил 17 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2148409-byl-vhozh-v-semyu-muzhchinu-zapodozrili-v-iznasilovanii-dvuh-devochek-v-pavlodarskoy-oblasti/

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