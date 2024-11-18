Отчима подозревают в изнасиловании падчерицы в Павлодарской области: появились подробности

В Павлодарской области школьный учитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе, сообщил о преступлении, совершенном в отношении ученицы, передает NUR.KZ.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Instagram сообщила, что благодаря классному руководителю в одном из районов зарегистрировали факт сексуального насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей 16 лет.

"Педагогу удалось расположить девочку к доверительной беседе, в результате которой она призналась, что на протяжении некоторого времени отчим совершает сексуальное насилие", - рассказала Сауле Шакенева.

Согласно алгоритму оперативного реагирования на факты насилия учитель незамедлительно поставил в известность все уполномоченные органы, в том числе и регионального уполномоченного по правам ребенка Павлодарской области.

"В настоящее время потерпевшая находится в медицинском учреждении, с ней работают психологи", - отметила Сауле Шакенева.

Подозреваемый в совершении уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст.120 УК РК (Изнасилование), задержан и водворен в ИВС.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. Ее подтвердили в департаменте полиции региона.

Отметим, что по ч.3-2 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее воспитанию, наказывается лишением свободы на срок от 17 до 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.