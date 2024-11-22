Раскрыты подробности по делу об изнасиловании детей в Павлодарской области

Задержанных в Павлодарской области подозревают в изнасиловании девочки и насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.

"Полицией по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Также начато расследования по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего этими же лицами", - отметили в ДП Павлодарской области.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области рассказала о преступлении в отношении двух несовершеннолетних в одном из районов. Сауле Шакенева уточнила, что потерпевшим оказывается помощь в полном объеме, в том числе психологическая.

Также стало известно, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. О преступлении рассказал школьный учитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе.