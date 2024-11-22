Раскрыты подробности по делу об изнасиловании детей в Павлодарской области
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Задержанных в Павлодарской области подозревают в изнасиловании девочки и насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.
"Полицией по факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Также начато расследования по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего этими же лицами", - отметили в ДП Павлодарской области.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Расследование находится на особом контроле руководства Департамента полиции Павлодарской области.
Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области рассказала о преступлении в отношении двух несовершеннолетних в одном из районов. Сауле Шакенева уточнила, что потерпевшим оказывается помощь в полном объеме, в том числе психологическая.
Также стало известно, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. О преступлении рассказал школьный учитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191119-raskryty-podrobnosti-po-delu-ob-iznasilovanii-detey-v-pavlodarskoy-oblasti/