Двух подозреваемых в изнасиловании детей задержали в Павлодарской области
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Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области сообщила о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних в одном из районов, передает NUR.KZ.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Instagram опубликовала информацию о преступлении в отношении детей.
"По факту насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних лиц в одном из районов Павлодарской области сообщаю, что потерпевшим оказывается всемерная помощь в полном объеме, в том числе психологическая. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС", - написала Сауле Шакенева.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДП Павлодарской области.
Ранее в Сети появилась информация о том, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. Ее подтвердили в департаменте полиции региона.
Позже стало известно, что о преступлении рассказал школьный учитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе. Педагог незамедлительно поставил в известность все уполномоченные органы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2191032-dvuh-podozrevaemyh-v-iznasilovanii-detey-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti/