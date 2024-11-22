Двух подозреваемых в изнасиловании детей задержали в Павлодарской области

Уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области сообщила о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних в одном из районов, передает NUR.KZ.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Instagram опубликовала информацию о преступлении в отношении детей.

"По факту насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних лиц в одном из районов Павлодарской области сообщаю, что потерпевшим оказывается всемерная помощь в полном объеме, в том числе психологическая. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС", - написала Сауле Шакенева.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в ДП Павлодарской области.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в одном из сел Павлодарской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы-девятиклассницы. Ее подтвердили в департаменте полиции региона.

Позже стало известно, что о преступлении рассказал школьный учитель, которому удалось расположить ребенка к доверительной беседе. Педагог незамедлительно поставил в известность все уполномоченные органы.